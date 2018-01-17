اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم (الثلاثاء)، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه أراضي المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأضاف المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي . وفق “أخبار 24”.
وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
#فيديو لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا #الحوثي من #اليمن على #جازان وتم تدميره من قبل الدفاعات الجوية #السعودية pic.twitter.com/Vpo5cDJPkg
— مصدر مسؤول (@masdar_saudi) ١٦ يناير، ٢٠١٨
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