أعلن صندوق التنمية العقارية، التفعيل الرسمي لخدمة “تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم”، للمسجلين في قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقاري “غير مدعوم” من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم.
وأوضح المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، أن احتساب مبلغ الدعم سيتم وفق معايير برنامج التمويل المدعوم مع شمولية أرباح المبلغ الذي قام المستفيد بسداده للممول لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، وذلك بنسبةٍ معينةٍ من مقدار الأرباح المحتسبة لهذا المبلغ، في حين سيتم تقسيم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل، وتحويلها من حساب الصندوق العقاري إلى حساب المستفيد بعد سداد القسط الشهري للممول.
وأفاد العمودي أن المستفيدين من الخدمة هم أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال أو أقل (الراتب الأساسي + بدل السـكن فقط)، وسيتم احتساب الدعم لهم بنسبة 100 %، بعد خصم قيمة التأمينات أو التقاعد بدون النظر لعـدد أفـراد الأسرة. وفق “أخبار 24”.
أما أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال فأكثر (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) فأوضح أنه سيتم احتساب الدعم لهم بنسبة تتراوح من 35% إلى 100%، بعد خصم قيمة التأمينات أو التقاعد بناءً على (الدخل الشهري+ عدد أفراد الأسرة).
وأشار إلى أن المستفيد سيتمكن من تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع الممول في حال لم يتبقَ إلا مدة قليلة، كما سيكون بإمكانه إنهاء الإجراءات دون الرجوع لجهة التمويل.
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