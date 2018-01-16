أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، ببيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وما اشتمل عليه من دعوة جميع حلفاء أمريكا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة.
ونوَّه المجلس إلى تصريحات ترامب، الذي عدَّ النظام الإيراني الرائد الأول بالعالم في رعاية الإرهاب، حيث موَّل وسلَّح ودرَّب أكثر من 100 ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع وإسكات الشعب الإيراني.
كما ثمَّن المجلس إعلان القضاء الأمريكي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول “حزب الله” اللبناني الإرهابي على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج