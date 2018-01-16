توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تبدأ من يوم الجمعة القادم وتستمر حتى الأحد الموافق 21 يناير، أي لمدة ثلاثة أيام.
وذكرت الأرصاد أن التقلبات الجوية ستتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب ووسط المملكة، متوقعة أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كلم في الساعة.
وتوقعت أن تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
وقالت الأرصاد إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية يوم الجمعة القادم على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وعسير والباحة وجازان، في حين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتباراً من مساء الجمعة على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على الوسط والشرق. وفق “أخبار 24”.
وتوقعت أن تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.
ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات والأجزاء بين طريف وعرعر)، كذلك على مرتفعات تبوك من مساء الجمعة القادم وحتى صباح السبت.
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