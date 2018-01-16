أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الثلاثاء، بياناً إلحاقياَ بخصوص الخلل التقني الذي تعرضت له مجموعة “سامبا” المالية في 31 مارس 2017م، والذي ترتب عليه تعثير تقديم عدداً من الخدمات المصرفية على الوجه المعتاد ولعدة أيام.
وأوضحت المؤسسة أنها وجَّهت المجموعة في حينه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل التقني، وعودتها لتقديم الخدمات المصرفية كافة لعملائها بالشكل المعتاد.
وأضافت أنها كلَّفت فريقاً من المختصين بزيارة المجموعة لتقصي أسباب الخلل التقني الذي تعرضت له أنظمتها، والتحقق من سلامة بيانات العملاء وعدم تأثرها بعد عودة الخدمات المصرفية بشكل مستقر.
وبيَّنت أنها ثبت لها عدم التزام “سامبا” بالإعدادات والاحترازات التشغيلية للبنية التحتية لتقنية المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات مما أثر على خطط استمرارية الأعمال، وبناءً عليه واستناداً إلى نظام مراقبة البنوك؛ فرضت المؤسسة على المجموعة غرامة مالية وجزاءات إدارية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت المؤسسة أنها وجَّهت المجموعة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات مستقبلاً، كما أهابت بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك التدابير الاحترازية والتقنية.
وكانت “ساما” قد أعلنت في ذلك الحين أنها لم تجد أي اختراق إلكتروني لأنظمة مجموعة “سامبا”، وأن الخلل ينحصر في أنظمتها التقنية، حيث وجهتها في حينه باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل التقني بسرعة.
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