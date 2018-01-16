أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن تحقيق إنجاز كبير بتمكنها من رفع إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها في العالم.
وأوضحت المؤسسة أن الرقم الذي سجلته، يعد الأعلى والأكبر في تاريخ محطات تحلية المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وأشارت إلى أن ذلك الإنجاز يأتي بعد نجاحها برفع الإنتاج من 3.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إلى 4.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا مع تخفيض تكلفة إنتاج المتر المكعب من دون أي زيادة في التكلفة الرأسمالية لتنجح في تحقيق هدفها الأول منتصف العام 2017م. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنها رفعت سقف الطموحات بالوصول إلى 4.8 مليون متر مكعب يومياً، وتمكنت من تحطيم الرقم المدرج على خطتها التنفيذية لتصل فعلياً إلى 5 مليون متر مكعب خلال يناير 2018م.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج