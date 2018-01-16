وثق مواطن، عبر مقطع فيديو حالة أخيه من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى “ياسر عناد” والذي تمكن رغم أنه كفيف وأصم وأبكم من ممارسة مهن النجارة والكهرباء والقيام بأعمال السباكة.
وأظهر المقطع، “ياسر” وهو يقوم بتركيب بعض الأدوات الكهربائية، ويشرح مصور الفيديو كيف تمكن من التغلب على إعاقته، وأصبحت موهبته القيام بتلك الأعمال رغم صعوبتها.
وشهد المقطع تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب ناشطون عن سعادتهم بموهبة ياسر وتغلبه على إعاقته، داعين له بالتوفيق والسداد ومطالبين الأصحاء باتخاذه قدوة.
وفق “أخبار 24”.
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