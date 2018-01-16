أعرب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني عن فخره بعضويته في هيئة الشرف بنادي الهلال، واصفاً عشقه للهلال بأنه عشق الطفولة والشباب والكهولة.
وأكد القحطاني أنه عضو في هيئة الشرف بنادي الهلال منذ رئاسة الأمير بندر بن محمد، ثم جدّدها في فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد ورئاسة الأمير نواف بن سعد، مشيراً إلى أن ابنه خالد كان أصغر عضو شرف هلالي.
بدوره أكد رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن القحطاني عضو شرف هلالي، وأن ابنه خالد كان عضواً بهيئة شرف نادي الهلال، وأنه وقّع على تجديد عضويته بالنادي إبان فترة رئاسته للنادي.
وفق “أخبار 24”.
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