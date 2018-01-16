ألقت شرطة منطقة الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية القبض على 170 مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، بينهم 3 أشخاص يديرون مستودعاً للاتجار في السكراب وقطع الغيار مجهولة المصدر.
وتمكنت القوة التابعة لمركز شرطة الفيصلية والخالدية من ضبط 67 مخالفاً ومستودعاً يضم قطع غيار مستعملة وكمية من السكراب مجهولة المصدر، تعادل قيمتها حوالي 40 ألف ريال.
وبالتزامن مع هذه الحملة، شن مركز شرطة البطحاء حملة لضبط المخالفين، أوقع خلالها بـ103 مخالفين من جنسيات عدة بينهم أشخاص يبيعون الخضروات والفواكه دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية وذلك بمشاركة فرق من أمانة مدينة الرياض.
وتنفذ مراكز الشرط بالرياض هذه الحملات في إطار الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، حتى تتحقق أهداف الحملة بالقبض على كل المخالفين.
وفق “أخبار 24”.
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