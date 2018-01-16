استعرضت رئاسة أمن الدولة من خلال جناحها برالي حائل نيسان الدولي 2018، مجهودات رجال الأمن في إحباط العلميات الإرهابية وضبط المتفجرات والتصدي للمخططات الإجرامية، خلال الفترة من 1995 إلى نهاية عام 2016م.
وأضحت الرئاسة أنه تم خلال تلك الفترة ضبط 55 طناً من مادة “TNT” المتفجرة، وهي كافية لقتل أكثر من 13 ألف شخص، وتدمر 4000 مبنى، بقوة تفجيرية توازي زلزالاً قوته 4.5 على مقياس ريختر، تُقدر خسائره بأكثر من 13 مليار ريال.
وأضافت أن عدد العمليات الإرهابية خلال نفس الفترة بلغ 1096 جريمة، المنفذ منها 863 عملية، بلغ ضحاياها 3007 شخص، واستشهد 333 من رجال الأمن، فيما قُتل من الإرهابيين 695 وأصيب 346.
وبلغت مضبوطات الأسلحة خلال الـ21 عاماً تلك 4529 قطعة سلاح، و450 قنبلة يدوية روسية الصنع، و3 صواريخ سام 7، و374 قذيفة RPG، و241 حزاماً ناسفاً، و47 طناً من المتفجرات العسكرية.
كما أبرز المعرض حالات الاختطاف لطائرات الخطوط السعودية التي بلغت 9 حالات، ومعالجة حالات اختطاف الطائرات في أجواء المملكة من عام 1986 حتى عام 2013، وصل عددها 4 حالات وبلغ عدد ضحاياها 63 حالة. وفق “أخبار 24”.
كما يعرض المعرض معلومات عن خلايا التجسس التي كُشف عنها في 2013، والتي وصل عدد المتورطين فيها إلى 30 إيرانياً وأفغانياً، بالإضافة إلى لوحات تعريفية عن الدور الإيراني في تمويل الجماعات الإرهابية، والجرائم المرتكبة في المشاعر المقدسة، ومحاولة تصدير الثورة لتسييس الحج والحركات التي يمولها النظام الإيراني ومنها حزب الله الحجاز.
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