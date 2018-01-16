أتاح حساب المواطن لمستفيديه تقديم الشكاوى والاعتراضات على المبالغ الاستحقاق المودعة لهم ضمن الدفعة الثانية، وذلك عبر أيقونة الشكاوى على موقعه الإلكتروني بعد 5 أيام من كل دورة.
ودعا الحساب مستفيديه للاستفادة من الحاسبة الإلكترونية المتوفرة في موقعه الإلكتروني، لمعرفة الاستحقاق الخاص بالأسر أو الأفراد المستقلين، ومراجعة حساباتهم الإلكترونية عبر الموقع لمعرفة حالة أهليتهم واستحقاقهم، مشيراً إلى أنه في حال قبول الشكوى ستصرف الاستحقاقات للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى. وفق “أخبار 24”.
وكان حساب المواطن أودع الأربعاء الماضي الدفعة الثانية من مبالغ استحقاقات الدعم لمستفيديه، وذلك يوم الأربعاء الماضي.
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