قرر مجلس جامعة الملك سعود طيّ قيد أحد المعيدين واستعادة ما تم صرفه عليه في أثناء ابتعاثه، وإنهاء ابتعاث عدد من المبتعثين بحسب القواعد المتبعة، كما وافق على إحالة عدد من المدرسين والأساتذة إلى التقاعد المبكر.
جاء ذلك بعدما عقد المجلس جلسته الرابعة للعام الجامعي 1438/1439 يوم أمس الإثنين، والتي انبثق عنها صدور عدد من القرارات كان منها أيضاً:
– الموافقة على تخريج ومنح درجة الماجستير والدكتوراه لعدد من طلبة الدراسات العليا بالجامعة.
– استحداث برنامج ماجستير الآداب في الترجمة (اللغة الإنجليزية) في (خياري المقررات والرسالة / المقررات الدراسية).
– استثناء برنامج الماجستير (التنفيذي / التعليم الطبي) وطلبة المنح الخارجية من شرط اختبارات القدرات العامة للجامعيين. وفق “أخبار 24”.
– استحداث مسار “التقنية الكمية” ضمن برنامج ماجستير العلوم في الفيزياء (خيار المقررات والرسالة).
– استحداث برنامج زمالة جامعة الملك سعود في التخصص الدقيق “تخدير الصدر”.
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