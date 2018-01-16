أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها بدأت إجراءات إيداع مبالغ بدل غلاء المعيشة والبالغة 500 ريال في حسابات مستفيديها، للبدء في صرفها لهم بداية من شهر جمادى الأولى القادم.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات بالنيابة أحمد العمران، أن بدل غلاء المعيشة يشمل جميع مستفيدي التأمينات الاجتماعية، حيث يشمل المواطنين الذي يصرف لهم معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات وفاة ومعاشات العجز المهني وغير المهني وكذلك السمتفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.
وأضاف العمران، أن عدد مستفيدي التأمينات الاجتماعية الذي يحصلون على معاشات شهرية يصل إلى أكثر من 360 ألف مستفيد، يصرفهم لهم شهرياً نحو 1.7 مليار ريال، تودع مباشرة في حساباتهم. وفق “أخبار 24”.
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