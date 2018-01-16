قدم نادي الوداد الرياضي المغربي اعتذاره لنادي الهلال لعدم قبوله للعرض المقدم منه لكسب خدمات اللاعب اشرف بن شرقي مقابل 3 ملايين دولار، حيث قدم رئيس النادي المغربي سعيد النصري شكره لإدارة الهلال مؤكداً على الاحتفاظ بلاعبه .
وكانت الإدارة الهلالية قد تقدمت بعرض للنادي المغربي بانتقال اللاعب نهائيا إلى الهلال اعتبارا من الفترة الشتوية الحالية مقابل 3 ملايين دولار تقدم على 3 دفعات الأولى عند التوقيع مع اللاعب بعد الكشف الطبي والأخرى في الأول من يونيو القادم والثالثة في الأول من نوفمبر القادم ، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من النادي المغربي .
وعلى الرغم من عدم إتمام الصفقة إلا أن نادي الهلال قد وضع لاعبين احدهما لاعب وسط والآخر مهاجم في الطرف الأيمن من أمريكا الجنوبية احدهما برازيلي والآخر أرجنتيني كبديلين، وقد بدأ بالفعل التفاوض معهما . وفق “الجزيرة”.
من جانب آخر تنتظر الإدارة الهلالية التقرير الفني من قبل مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز حول مستقبل العديد من لاعبي الفريق الأول ومن ضمنهم عبد الله عطيف الذي دخل فترة الستة أشهر أمس .
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