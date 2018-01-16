كشفت محامية متدربة، اليوم (الاثنين)، عن تعرّضها شخصيًا للتحرش في أحد مكاتب المحاماة، وتعطّل حصولها على ترخيص لعام كامل بسبب رفضها تلبية رغبات صاحب المكتب، وذلك خلال مداخلتها مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”.
وبرّرت المتدربة وتُدعى “نجود”، عدم تقديمها بلاغًا ضد صاحب المكتب المتحرش، بأن “عُرف المجتمع يمنعها حتى لو كانت لديها الأدلة”، كما قالت: “كانت تأتيني رسائل تحرش واتصالات ومكالمات هاتفية، مضمونها طلب السفر خارج السعودية من قبيل (أنا أبغى كذا منك – أنا أبغاك تسافري معاي) على أساس أنها عمل للمكتب، ولكنها غير ذلك. وهذا تحرش”.
يأتي ذلك بعد ظهور المتدربة “يارا رشيد”، في إحدى حلقات البرنامج وتحدثها عن سلوكيات غير أخلاقية يمارسها المحامون لاستغلال المحاميات المتدربات، وشدّدت الهيئة السعودية للمحامين رداً على الواقعة على أن تقديم الشكاوى عبر بوابتها الإلكترونية متاح في كل الأوقات، ويضمن السرية للمبلِّغ، وأنها لم يردها خلال العام الماضي أي شكاوى من هذا القبيل. وفق “أخبار 24”.
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