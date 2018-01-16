أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن جميع المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع ملزمة بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة. وكتب المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، (لا تسأل بكم).. كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، ملزمة بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يستقبل بلاغاتها مركز اتصال حماية المستهلك بوزارة التجارة 1900.
ويوم أمس الأحد، ضبط رجال الرقابة بوزارة التجارة في مستودع بالرياض 600 ألف “لمبة” مغشوشة تحمل بيانات تجارية غير مطابقة للمواصفات، مع تزوير بلد صناعتها، وتم إغلاق المستودع واستدعاء صاحب المؤسسة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.
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