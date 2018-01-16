أكد حساب المواطن أن سياسيات البرنامج لا تتطلب وجود هوية وطنية للمستفيد. وقال الحساب ردًا على سؤال إنه متى ما انطبقت على المسجل شروط التسجيل في البرنامج وضوابط التسجيل كفرد مستقل بأن يكون أكبر من 24 عاماً سواء كان “ذكرًا أو أنثى ” أو يسكن في سكن مستقل عن أسرته لمن يتراوح عمره بين 18 و24 عاماً ولديه ما يثبت استقلالية مسكنه يحق له الحصول على الدعم حتى لو لم يكن لديه هوية وطنية بحسب صحيفة المواطن.
وأضاف حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم لا يتطلب بطاقة أحوال. وأوضح حساب المواطن في وقته سابق أنه يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر. وفق “مزمز”.
وقال حساب المواطن: إنه لمعرفة قيمة الدعم المستحقة من حساب المواطن يمكنكم الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة على الرابط التالي (هنا).
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