نفّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وجهات حكومية أخرى، عملية إخلاء ركاب افتراضية شاملة لقطار خرجت إحدى عرباته عن السكة الحديدية.
ونوّهت “الدفاع المدني” إلى أن العملية تم تنفيذها في الساعة 12:30 بعد الظهر، وتركزت في إخلاء ركاب افتراضية شاملة (حادثة تجريبية) لقطار الركاب شمال محطة القصيم، والتأكد من سلامة إجراءات الإخلاء، محذرة من عدم التجمع وتوخي الحذر في منطقة العملية.
من جهتها، أكدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، نجاح تنفيذ الخطة الفرضية الشاملة بالتعاون مع “الدفاع المدني” لإخلاء الركاب في حالة حدوث خروج لإحدى عربات قطار الركاب عن السكة الحديدية. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، قالت المديرية العامة لصحة القصيم إنها شاركت بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتجربة الفرضية بمحطة قطار “سار”، مشيرة إلى أنه تم تفعيل خطة الطوارئ الصحية، وإخراج 5 فرق طبية لموقع الحادث، وإنشاء منطقة الفرز والمعالجة الطبية الميدانية وإخلاء المصابين للمستشفيات بمشاركة فرق الهلال الأحمر.
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