يبدأ فندق ريتز كارلتون الرياض في استئناف استقبال ضيوفه ونزلائه، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، بعد أن أتاح حجز غرفه وأجنحته إلكترونيا، والتي يبلغ عددها 429 غرفة.
وأوضحت وكالة رويترز نقلا عن الشركة التي تدير الفندق الفخم، اليوم (الاثنين) أن الفندق سيفتح أبوابه أمام النزلاء مجددا في الرابع عشر من الشهر المقبل، بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه، على خلفية الموقوفين في قضايا فساد المال العام.
ويقع فندق “ريتز كارلتون” أمام حي السفارات الدبلوماسي، ويُعد أحد أفخم وأكبر الفنادق في العاصمة الرياض، حيث بلغ سعر أرخص غرفة فيه بعد استئناف الحجز 2439 ريالا لليلة الواحدة. وفق “أخبار 24”.
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