لبّى الطفل عبدالرحمن مطير الذي التقطته عدسات مباراة الاتحاد أمام الهلال في الرياض وهو يضع الأجهزة الطبية، دعوة مجلس إدارة نادي الاتحاد لزيارة مقر النادي بجدة والالتقاء بنجوم الفريق الأول لكرة القدم.
واستقبل رئيس النادي حمد الصنيع الطفل بصحبة والده وجده في النادي، مرحباً بهم، ومشدداً على أن منظر الطفل خلال الكلاسيكو كان مُعبرا ومؤثرا للغاية ويدل على حبه الشديد للاتحاد، لذلك تم توجيه الدعوة له لزيارة النادي ومقابلة نجوم الفريق.
من جهته، وجّه والد الطفل عبدالرحمن مطير الشكر إلى إدارة نادي الاتحاد على لفتتها الإنسانية تجاه ابنه، خاصة أنها أسعدته كثيرا، حيث أنهى الطفل زيارته بالتقاط الصور التذكارية، وقُدمت هدايا تقديرية له بهذه المناسبة.
وفق “أخبار 24”.
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