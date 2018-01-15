رصد تقرير تلفزيوني النجاحات التي حققها طيران التحالف في اصطياد العناصر المسلحة لميليشيات الحوثي على الحدود السعودية اليمنية.
وعرض التقرير مجموعة من المسلحين يختبئون في كهوف جبلية على الحدود الجنوبية للمملكة، فيما رصدتهم مقاتلة سعودية، وصوّبت تجاههم صواريخها بدقة عالية، لتقضي عليهم.
كما بيّن التقرير مجموعة أخرى من الحوثيين كانوا يستخدمون دراجات نارية للتنقل بها بالقرب من الحدود السعودية، فتعقبتهم مقاتلة سعودية، وأطلقت نيرانها تجاههم، فقضت عليهم.
وفق “أخبار 24”.
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