صادقت محكمة الاستئناف على حكم بمصادرة مركبة استخدمها مفحط في ارتكاب مخالفة التفحيط للمرة الثالثة، في دعوى أقامها وكيل النيابة.
وأوضحت وزارة العدل أن وكيل النيابة رفع دعوى ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بممارسة التفحيط بمركبته للمرة الثالثة، وطلب الحكم بمصادرتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه خلال جلسة المحاكمة أقر بصحتها.
وأضافت أنه لكون هذا العمل محرما، ويستحق مرتكبه العقوبة، لما فيه من هدر للمال وإتلافه، ولما يتضمنه من خطر على النفس والآخرين، ولمنافاته للدين وحفظه للضرورات ومنها المال والنفس، فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه، وحكم بمصادرة السيارة، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.وفق “أخبار 24”.
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