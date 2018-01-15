علمت مصادر ان مدافع النصر عمر هوساوي رفض العرض النصراوي بالتجديد للفريق لعامين نظير ثمانية مليون ريال، بواقع أربعة مليون ريال في السنة الواحدة، وتشير المصادر بأن هوساوي يطمح بالحصول على عرض يبلغ 12 مليون ريال في الموسمين كونه تلقى عرض كبير عبر احدى الشخصيات الهلالية.
وكشفت المصادر بأن عضو شرف نصراوي سيدخل في مفاوضات جادة مع لاعب خط الوسط الهلالي عبدالله عطيف في حال عدم تجديد عقد عمر هوساوي للنصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكانت الإدارة الهلالية قدمت في الأيام الماضية عرضا للاعب عبدالله عطيف بالتجديد نظير أربعة مليون في السنة الا أن عطيف رفض العرض. وفق “الرياض”.
وتشير المصادر بأن رجالات ناديي النصر والهلال سيسعون للإتفاق خلال الأيام المقبلة بعدم الدخول بمزايدات في عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين بعد الاتفاق بين إدارات الاندية وفق ميثاق الشرف الذي تم بين جميع إدارات الاندية اواخر شهر اكتوبر الماضي.
من جهة اخرى اتفقت ادارة النصر مع ادارة الرائد على اإارة الظهير الأيمن متعب المطلق للرائد حتى نهاية الموسم، وكان المطلق قد رفض في الايام الماضية عرضا من إدارة أحد لرغبته بالانتقال لإحد أندية القصيم.
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