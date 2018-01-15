كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن ترتيب أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك اليوم الاثنين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وجاء الترتيب اليومي لأعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك كالتالي: الهلال في الصدارة بـ34.719 بزيادة قدرها 218 مشتركًا، ثم النصر بـ32.952 بعدما زاد عدد المشتركين لديه 942، ثم الاتحاد بـ26.796 بزيادة بلغت 497.
واحتل النادي الأهلي المركز الرابع في حملة ادعم ناديك بـ9.302 بزيادة قدرها 160 مشتركًا، ثم الشباب بـ2.966 بزيادة 99، واحتفظ الاتفاق بالمركز السادس بـ1.112، رغم نقصان 4 مشتركين، ثم أحد بـ579 بزيادة قدرها 43.
وفي المركز الثامن بحملة ادعم ناديك جاء نادي التعاون بـ446 بزيادة 3 مشتركين، يليه الباطن بـ348، ثم الفيحاء بـ294 بزيادة 5 مشتركين، يليه الفتح في المركز الحادي عشر بـ289 بعدما زاد مشتركًا واحدًا. وفق “أخبار 24”.
واحتل الفيصلي المركز الثاني عشر في حملة ادعم ناديك بـ279 وقل مشتركًا واحدًا، ثم الرائد بـ269 بعدما قل مشتركًا واحدًا فقط، وأخيرًا القادسية بـ164 بزيادة 5 مشتركين.
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