قدَّم خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الاثنين، شرحًا مفصلًا بشأن الموجة القطبية الباردة التي تسود أجواء المملكة، وتبدأ الثلاثاء 23 يناير الجاري.
وأوضح كراني -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- أن هذه الموجة تبدأ على الشمالية الغربية، وتعتبر “أطول وأعنف وأبرد” موجة قطبية تسود أجواء المملكة شتاء هذا العام، وتمتد الأربعاء والخميس والجمعة على الشمالية والغربية، وإلى فجر السبت على الوسطى والشرقية. أما الأحد ففيه دفء نسبي، وتعاود الاثنين النشاط والتحرك جنوبًا.
وقال كراني إن (الظواهر المصاحبة للموجة) تشمل “انخفاضًا حراريًّا ملموسًا، وصقيعًا في ساعات الليل المتأخرة، ويستمر حتى شروق الشمس، وضبابًا على الشرقية والشمالية والمصايف، ورؤية غير جيدة مع تحرك الهواء البارد -والانعدام وارد- وتراكمًا سحابيًّا على المصايف والجنوبية والشمالية الغربية والغربية يوم 24”. وفق “مزمز”.
وكان الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، توقع تساقط الثلوج على المملكة نهاية هذا الأسبوع، منوهًا بأنها ستكون مصحوبة بأمطار على عدد من المناطق
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