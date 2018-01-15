كشفت دراسات حديثة عن علاقة بين طعام الإنسان وحالته المزاجية، لافتة إلى أن الجسم يتفاعل بشكل مختلف مع كل نوع طعام.
وأوضحت الدراسات وفقا لموقع “بولدسكي” المعني بشؤون التغذية، أن هناك 11 نوعا من الأغذية تعمل بشكل طبيعي على تحسين المزاج وهي:
1- العنب؛ وهو من الأغذية المحسنة للمزاج لاحتواءه على مضادات الأكسدة والمواد التي تخفض درجة الاكتئاب.
2- السمسم؛ والذي تساعد حبيباته على تحسين المزاج بشكل فوري.
3- الفطر، وهو الغذاء الذي يحتوي على فيتامين “بي 6” والذي يفرز مادة “سيروتونين” التي تساعد في تحسين المزاج.
4- المكسرات، وهي تحتوي دهون صحية ومادة “سيروتونين”، وتساعد الشخص في التخلص من الشعور بالاكتئاب.
5- سمك السالمون؛ وهو الذي يحتوي على المواد لمد الجسم بالطاقة وأهمها حامض “أوميغا 3”.
6- الشوكولاتة، والتي لها القدرة على تحسين المزاج، لتمكنها من تخفيض مستوى الهرمونات التي تسبب القلق للإنسان.
7- الأفوكادو، ويعمل أيضا على موازنة الهرمونات بالسم وإفراز مواد كيميائية تعطي الإنسان مزاجا جيدا.
ومن بين الأطعمة الأخرى، ذكرت الدراسات أن الفراولة والكينوا وتوت الغوجي ولبن جوز الهند، من الأغذية التي تساعد على تحسين المزاج عند تناولها. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج