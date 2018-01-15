أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ7 مواطنين ووافدين امتهنوا تزييف عملة الدولار الأمريكي وبيعها بأحد أحياء شمال العاصمة الرياض.
وأوضح مصدر بشرطة الرياض أنه تم ضبط المتهمين خلال “حملة وطن بلا مخالف”، وتبين أنهم يعملون على بيع عملة الدولار المزيفة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أنه ضبط بحوزة المتهمين ما يقارب 20 ألف دولار أمريكي مزيفة، ومبلغ 40 ألف ريال، مبينا أن إجمالي القيمة الفعلية للمضبوطات نحو 100 ألف ريال، وأنه تمت إحالتهم لفرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.7
وفق “أخبار 24”.
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