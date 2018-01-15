كشف المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس سراقة الخطيب أسعار المنتجات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم الإثنين، ضمن الدفعة الأولى من برنامج سكني لسنة 2018.
وأوضح الخطيب أن أسعار المنتجات تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات شريحة كبيرة من المواطنين بإتاحة جميع الخيارات أمامهم.
وكانت وزارة الإسكان، أعلنت اليوم تفاصيل المنتجات المقدمة لشهر يناير ضمن الدفعة الأولى والتي شملت 19.48 ألف منتج سكني وتمويلي. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الدفعة: 6.68 ألف وحدة سكنية بنظام البيع عل الخارطة، و4.5 ألف أرض سكنية مطورة بدون مقابل مالي، و8 آلاف تمويل سكني مدعوم.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج