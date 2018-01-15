استقبل مدير الاحتراف بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة، اليوم الاثنين، في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، المحترف المصري المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، مؤمن زكريا.
وكان في استقبال اللاعب المصري عدد من مشجعي النادي الأهلي الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه وقاموا بإهدائه باقات من الورود.
وانضم مؤمن زكريا من الأهلي المصري لسميّه السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ ليُصبح اللاعب المصري التاسع الذي ينضم لدوري المحترفين.
وفق “أخبار 24”.
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