نشرت الإدارة العامة للمرور اليوم الاثنين إنفوجرافيك عدّدت فيه أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة “تم” للشركات.
وأوضحت أن خدمات “تم” تتيح للشركات إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية، والمركبات والتحقق من معلوماتها.
كما تتيح الاستعلام عن معلومات المركبات، إضافة إلى إلغاء القائد الفعلي لها، وتأمين المركبة وإصدار وإلغاء التفويض الداخلي والخارجي، والاستعلام عن رخص القيادة، والتحقق من معلومات المركبة وخدمات نقل الملكية وإصدار وتجديد رخص السير.
وفق “أخبار 24”.
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