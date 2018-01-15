أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإمارتي عن اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية ثانية اليوم الاثنين خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي، في تكرار للخرق الواضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتهديد سلامة الطيران المدني.
واعتبرت الهيئة في هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، مبينة أنها تدرس حالياً الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” والمنظمات الأخرى ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.
وقالت إن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.
وكانت الهيئة قد أعنت اليوم عن قيام اعتراض مقاتلات قطرية باعتراض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، خلال رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح.
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