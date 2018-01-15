أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، تفاصيل المنتجات المقدمة لشهر يناير ضمن الدفعة الأولى من برنامج “سكني” لسنة 2018، شاملة 19.48 ألف منتج سكني وتمويلي.
وتضمنت الدفعة: 6.68 ألف وحدة سكنية بنظام البيع عل الخارطة، 4.5 ألف أرض سكنية مطورة بدون مقابل مالي، و 8 آلاف تمويل سكني مدعوم.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني” لعام 2018 تتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة في جميع مناطق المملكة.
أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لبرنامج “سكني 2018”
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