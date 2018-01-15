أفادت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تدرس فرض عقوبات على نحو 6 آلاف منشأة تأخرت عن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية”، أن نحو 84 ألف منشأة بادرت بالتسجيل في الوقت المحدد، فيما سجلت نحو 6 آلاف منشأة بعد تاريخ 20 ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن الهيئة ستدرس كل حالة متأخرة على حده وسيتم فرض غرامات مالية على المنشآت التي ليس لديها أسباب مقنعة.
وأشارت إلى أن الهيئة تدرس إمكانية إدراج السلع الخاضعة لنسبة “الصفر” في التطبيق خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن المستهلك من معرفة السلع غير الخاضعة للضريبة في المملكة.
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