استعاد الجيش اليمني صواريخ موجهة ومضادة للدروع من ميليشيات الحوثية، بعد معارك خاضها أمس في جبهة البقع شرق محافظة صعدة.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش تمكنت أمس الأحد من استعادة صواريخ موجهة ومضادة للدروع من نوع أيه تي-3 ساغر (AT-3 Sagger ).
ونشر الجيش اليمني صوراً لعدد من الصواريخ التي تمت استعادتها من المليشيات الحوثية في جبهة البقع الواقعة على بعد 150 كيلومتراً من مركز محافظة صعدة.
وفق “أخبار 24”.
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