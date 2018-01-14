مازح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مجموعة من الصم ضمن أعضاء مجلس إدارة نادي الصم والبكم للنساء بجدة، مستخدمًا لغة الإشارة، وذلك أثناء زيارتهن اليوم (الأحد) له في مكتبه.
واستمع الفيصل خلال اللقاء إلى شرح عن أهداف وخطط النادي لخدمة الفتيات الصمّاوات، والرفع من مستواهن في كافة المجالات، مهنئا بالمجلس المعين من قبل الهيئة العامة للرياضة.
ودعا الفيصل إلى الارتقاء بمستوى البرامج المقدمة لهن، والعمل على توفير فرص لتوظيفهن في المشروعات الجديدة بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج