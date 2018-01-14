واصل نادي النصر ملاحقة نظيره الهلال متصدر ترتيب الأندية في حملة “ادعم ناديك”، التي يسهم فيها مشجعو الأندية بمبالغ مالية.
وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مساء الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأرقام الجديدة للمشتركين في الحملة والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا لنادي النصر في عدد أرقام المساهمين؛ حيث وصل الفارق بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني إلى ألفي مشترك.
واستمر الهلال في المركز الأول للأندية الأكثر تلقيًا للدعم ووصل عدد المشتركين الهلاليين إلى 34 ألفًا 501 مشترك.
وحل النصر في المركز الثاني بـ 32 ألفًا و10 مشتركين، بينما الاتحاد في المركز الثالث بـ 26 ألفًا و299 مشتركًا، ثم الأهلي رابعًا بـ 9 آلاف و142 مشتركًا.
ووصل إجمالي عدد المشتركين في الحملة إلى 108 آلاف و547 مشتركًا.
وفق “أخبار 24”.
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