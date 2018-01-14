وثقت لقطة من البث المباشر لمباراة الشباب والاتفاق التي أقيمت اليوم (الأحد) ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي، بكاء مشجع اتفاقي بحرقة بسبب خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وكان الاتفاق قد تقدم أولا عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة 27، قبل أن يحزر بن يطو هدفين للشباب، ويعزز ماركوس بيتزلي تقدم الشباب بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة ويحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق على النقطة 15 في المركز 12.
مشجع اتفاقي يبكي حرقةً بعد الخسارة من الشباب#الشباب_الاتفاق#دوري_بلسpic.twitter.com/Qi5CHMU1ln
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج