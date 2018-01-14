أحالت وزارة النقل مقاولا إلى جهات الاختصاص لمعاقبته، بعد أن قطع شجر العرعر المعمر بعسير، أثناء تنفيذ شركته أجزاءً من أحد الطرق.
وأوضحت الوزارة أن المقاول خالف تعليمات نظام المراعي والغابات الذي يحظر قطع الأشجار أو اقتلاعها من مراعيها الطبيعية، وأنها تهدف من قرارها إلى ردع العابثين بالأشجار أيا كان نوعها، خصوصًا أثناء تنفيذ مشاريعها، مؤكدة على جميع المقاولين عدم قطع الأشجار أو العبث بها.
وكانت شركة مقاولات، وفقًا لـ “الوطن”، قد قطعت أشجار العرعر المعمّرة التي تواجه خطر التلاشي نتيجة التوسع العمراني، وتبذل الجهات الحكومية وبعض الأهالي جهودا حثيثة للمحافظة عليها، وذلك خلال تنفيذ الشركة لأجزاء من طريق أبها – السودة.
يُذكر أن وزارة النقل وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته، ودعم مبادرة التشجير في المناطق المحاذية للطرق الرئيسية، وذلك بهدف زراعة 3 ملايين شجرة على مدى 4 سنوات.
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