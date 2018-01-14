أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، توضيحا حول قرار منع كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً من مزاولة مهنة دفع العربات داخل المسجد الحرام.
وأوضح الناطق الإعلامي للرئاسة أحمد المنصوري، أنه بحسب توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فإنه يجب أن تكون أعمار الذين يمارسون مهنة دفع العربات بالمسجد الحرام من 25 إلى 60 عاماً، ويُمنع منعا باتا أي شخص خارج هذا التحديد، وفقا لـ “سبق”.
يشار إلى أن عددا من المواطنين من كبار السن قد تم منعهم من تجديد رخص عرباتهم المنتهية منذ قرابة الأربعة أشهر، وذلك لتجاوز أعمارهم الستين عاما، وذلك قبل أن توضح الرئاسة سبب منعهم.
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