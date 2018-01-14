أشاد الدولي الكويتي وليد علي لاعب نادي الكويت سابقاً، بالمستوى الذي ظهر به كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، والذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، مشيراً أن الكلاسيكو تفوق على مباريات الدوري الإنجليزي في جولته الأخيرة.
وكتب وليد علي في حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مستوى الهلال والاتحاد أفضل من مباريات الدوري الإنكليزي في هذه الجولة”. وفق “ألرياضية.
كما أثنى الدولي الكويتي على ما يقدمه مواطنه فهد الأنصاري الذي يلعب في صفوف فريق الاتحاد، حيث قال: “فهد الأنصاري أحد أهم الحلول للاتحاد”.
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