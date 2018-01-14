أصبح الآن بإمكان المستفيدين من حساب المواطن معرفة قيمة الدعم المخصص لهم قبل وصول رسالة البرنامج إلى جوالاتهم وذلك عبر الدخول إلى موقع البرنامج.
وكشفت المصادر أنه يمكن لأي مستفيد الدخول على الموقع في اليوم العاشر من الشهر الميلادي للاطلاع على مقدار الدعم الذي تم إيداعه له حتى قبل وصول رسالة البنك التي تبين مقدار ما تم له من دعم نقدي. وكان حساب المواطن قد دعا كافه المستفيدين اليوم إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق. وبين حساب خدمة العملاء أنه يمكن للمستفيد الدخول للموقع والاطلاع على سياسيات البرنامج واحتساب الدعم المخصص له عبر هذا الرابط (هنا). وفق مزمز.
يذكر أن حساب المواطن قد أودع الدفعة الثانية من الدعم يوم 10 يناير الجاري وبلغت 2.1 مليار ريال. ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر. وحصلت 800 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال في الدفعة الثانية، وحصل 50% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في الدفعة الثانية من حساب المواطن. ومن المنتظر أن يتم إيداع الدفعة الثلاثة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين في 10 فبراير المقبل.
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