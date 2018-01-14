التأم شمل أكثر من 40 من زملاء العمل في سلك التعليم بجدة بعد فراق دام لنحو 37 عاماً، بعد أن فرقتهم ظروف الحياة.
ونجح مدير مدرسة ذات الصواري الابتدائية في جدة إبراهيم بن دخيل الله فاضل بحسب “عكاظ”، في تنظيم لقاء جمع خلاله زملاءه السابقين والحاليين في أحد المنتجعات السياحية بمدينة جدة.
واسترجع التربويون الذين حضروا من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ذكريات أيامهم الخالية، بعد أن تفرقت بهم السبل، مشيدين بالمبادرة التي قام بها زميلهم “فاضل” وجمع شملهم من جديد.
وتم خلال اللقاء التقاط الصور التذكارية والهدايا، واتفق الزملاء على المداومة على التواصل فيما بينهم، وتكرار مثل هذا اللقاء بصورة دورية.
وفق “أخبار 24”.
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