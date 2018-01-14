تعلن وزارة الإسكان، غداً الإثنين، تفاصيل الدفعة الاولى من برنامج “سكني” لعام 2018.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني” لعام 2018 تضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدَّم من دون مقابل، إضافةً إلى 100 ألف منتج تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.
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