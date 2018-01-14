أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأحد، عن السماح للمستفيدين بالاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على تلك الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التاليhttp://portal.ca.gov.sa/policies .
وينتظر المستفيدون من البرنامج أن يتم صرف الدفعة الثالثة من قيمة الدعم في حسابات المستحقين في العاشر من شهر فبراير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من يناير الجاري، فيما أتاحت إدارة البرنامج استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ. وفق “أخبار 24”.
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