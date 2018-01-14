أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من جمهورية أوغندا، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج العمالة المنزلية “مساند”.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة حددت إجمالي تكلفة استقدام العمالة المنزلية من أوغندا بـ7500 ريال، داعياً عملاء الوزارة للتعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة في البوابة الإلكترونية لبرنامج “مساند” على الرابط: www.musaned.com.sa
وأضاف أن الوزارة وقعت مع الجانب الأوغندي اتفاقية ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين، وضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف. وفق “أخبار 24”.
وأشار أبا الخيل إلى أن الاتفاقية تتضمن عددًا من الضوابط والالتزامات، وفي مقدمتها صيغة معتمدة لعقد عمل موحّدٍ للعمالة المنزلية، تمت الموافقة عليها من الطرفين، مؤكدًا أن بنود الاتفاقية تضمن حماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وإجراء المراجعة الدورية لتقييمها ومتابعتها.
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