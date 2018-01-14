أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لن يتم احتساب بدل غلاء المعيشة -الممنوح لمستفيدي “التقاعد” و”التأمينات”- ضمن قاعدة الدخل، وعليه لن يتم استبعاد أي حالات من “الضمان”.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي وفقاً لصحيفة “سبق” إن زيادة دخل المستفيدين عن الحد المسموح به بعد إضافة بدل غلاء المعيشة، لن يتسبب في إبعاد أي حالات من معاشات “الضمان الاجتماعي”.
وأوضح أنه لن تكون هناك ازدواجية في صرف بدل غلاء المعيشة؛ إذ إن المستفيدين الذين يحصلون على معاشات من “الضمان الاجتماعي” ومن المؤسسة العامة للتقاعد أو “التأمينات الاجتماعية” سيُصرف لهم بدل واحد فقط مقداره 500 ريال شهرياً.
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