علمت مصادر أن إدارة النادي الأهلي توصلت لعدم جدوى استمرار المدافع النيجيري غودفري أبوا بونا في صفوف الفريق، وتدرس مع المدرب جلب مدافع يشغل موقعه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد نائب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم طارق كيال أن المدافع المصري محمد عبدالشافي أول المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ انتهت علاقته بالفريق بعد لقاء الباطن، مشدداً على بقاء لاعب الوسط اليوناني فيتفاتزيديس مع الفريق حتى نهاية الموسم وقال: «الأهلي سيتعاقد مع لاعبين أجنبيين أحدهما في الدفاع في إشارة منه إلى الاستغناء عن المدافع النيجيري في الفترة الحالية، بينما سيكون الأجنبي السابع لاعباً في وسط الملعب لينضما إلى الخماسي غير السعودي عمر السومة وفيتفاتزيديس ومؤمن زكريا وكلاوديمير دي سوزا وليوناردو دي سوزا الذي تواصل مع الإدارة لترتيب حجوزات عودته من البرازيل ومن المتوقع وصوله خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وفق “الرياض”.
من جهة أخرى، حظي الأهلي في لقاء الباطن والذي كسبه بنتيجة 5 – صفر في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، بدعم شرفي تمثل بحضور الإدارة السابقة الرئيس الذهبي مساعد الزويهري ونائبه عبدالله بترجي دعماً وتحفيزاً للفريق في هذا المنعطف المهم في مسيرة الدوري.
وأكد مدرب الأهلي الأوكراني سيرغي ريبروف أن الحضور الجماهيري المميز وحضور العائلات في المباراة لأول مرة كان من الأسباب الرئيسة في تشجيع اللاعبين وتحقيق نتيجة كبيرة في مواجهة الباطن، متمنياً أن تواصل الجماهير حضورها في المستقبل».
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