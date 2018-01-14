توصلت إدارة النصر لاتفاق مبدئي مع مهاجم منتخب الكونغو الديموقراطية، جونيور كابانانجا، والذي يلعب لنادي إف سي أستانا الكازاخستاني، من أجل ضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان سلمان المالك رئيس النصر أكد خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قرب ضم 4 لاعبين جدد للفريق الأول، مطالبا جماهير ناديه بالدعم في المرحلة المقبلة.
ونجح النصر في التعاقد أمس السبت، مع الظهير الأيسر الدولي ولاعب القادسية عبدالرحمن العبيد لمدة 4 مواسم، كما يحاول ضم سلطان الغنام نجم الفيصلي وجهاد الحسين صانع ألعاب التعاون. وفق “أخبار 24”.
وفي حال إتمام النصر التعاقد خلال الايام المقبلة مع كابانانجا (28 عاما) والذي جاء في التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة بعد ان حصل على لقب الهداف برصيد 3 أهداف، سيتم قيده بدلا من المهاجم الليبيري ويليام جيبور الذي لم يقدم ما يقنع به الإدارة الفنية للفريق منذ انضمامه الصيف الماضي.
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