قامت أستاذة بجامعة الطائف بتصوير إجابات طالباتها في أحد الاختبارات، ونشرها بسخرية واستهزاء على تطبيق “سناب شات”.
وأكد مدير الجامعة صالح الثبيتي وفقاً لـ “عكاظ”، حرص إدارة الجامعة على توفير الضمانات اللازمة لحفظ حقوق الطالبات وحمايتهن من أي تجاوزات وانتهاكات، مبيناً أن الإدارة تحقق في نشر الأستاذة لإجابات طالباتها والسخرية منها.
وشدد الثبيتي على أن الإدارة ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال ثبوت ارتكاب الأستاذة لتلك المخالفة.
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