أكد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد أنه سيتم دعم نادي الاتحاد والوقوف بجانبه مؤكدا على أنه يستحق الدعم.
كما بشر جماهير النادي بأن الأيام القادمة سوف تحمل لهم كل الخير.
وقال في تغريده عبر تويتر : “سيتم دعم نادي الاتحاد والوقوف معه فهو يستحق والأيام القادمة تحمل له ولجماهيره كل الخير.”
وكانت هيئة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن دعم نادي الاتحاد بمبالغ مالية وصل مجموعها 35 مليون ریال منذ بداية الموسم وحتى الآن، كما تكفلت بتجديد عقد اللاعب فهد المولد والمدرب التشيلي سييرا وابن جلدته صانع الألعاب كارلوس فيلانويفا.وفق “عكاظ”.
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